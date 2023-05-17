В дом помощника Байдена по нацбезопасности проник неизвестный мужчина

Неизвестный проник в дом помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, об этом сообщила газета The Washington Post. Охрана нарушителя не заметила, с ним столкнулся сам Салливан, который велел ему уйти. По словам помощника Байдена, мужчина, возможно, был пьян и даже не знал, где он находится. Газета также уточняет, что неизвестно, узнал ли нарушитель Салливана и хотел ли причинить ему вред. Следов взлома в доме позднее никто не обнаружил, передает телеканал «Известия». Сотрудники Секретной службы США уже начали расследование.

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