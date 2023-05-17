США и Папуа — Новая Гвинея намерены сотрудничать в сфере безопасности

США и Папуа — Новая Гвинея будут сотрудничать в сфере безопасности. Стороны заключат соглашение о совместной работе 22 мая, передает телеканал «Известия». Ситуация может привести к дальнейшей милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), таким мнением поделились эксперты с «Известиями». Пакт между странами даст военным США доступ к водам и воздушному пространству Папуа — Новой Гвинеи. По мнению экспертов, Вашингтон увеличивает присутствие в АТР из-за Пекина. Аналитики считают, что США пытаются сдержать рост влияния Китая. Такая ситуация, как предполагается, может привести к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.