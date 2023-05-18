«Тинькофф» запустил новую программу ипотеки для семей с детьми

«Тинькофф» запустил льготную цифровую ипотеку для семей с детьми в рамках госпрограммы. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Получить кредит по льготной ставке от 5,1% могут семьи, которые подходят по условиям госпрограммы: есть как минимум один ребенок, рожденный после 1 января 2008 года, или ребенок с ограниченными возможностями.

Программа «Семейная ипотека» распространяется на любые квартиры, приобретаемые у застройщика. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей, максимальная — 12 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и 6 млн — в других регионах.

Первоначальный взнос должен составить не менее 20% от стоимости квартиры. Срок выплаты — до 30 лет.

Уточняется, что льготная ставка от 5,1% доступна клиентам, оформившим услугу страхования жизни и здоровья. Без этой услуги ставка составит 5,8-6%.

Процесс оформления кредита полностью дистанционный, необходим паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении детей. После одобрения кредита застройщик оформляет договор участия в долевом строительстве, а заемщик подает заявку на открытие эскроу-счета в банке, с которым работает застройщик.

«Тинькофф» сопровождает сделку на всех этапах: посещать МФЦ для регистрации сделки не нужно, банк бесплатно направит документы в Росреестр. Открытие аккредитива для проведения расчетов по сделке также бесплатно», — отметили в банке.

Документы по ипотечной сделке подписываются в отдельном приложении с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которую банк выпустит дистанционно.

Также клиенты могут воспользоваться услугой рефинансирования ипотеки (по ставке от 5%), оформленной в другом банке. Данная возможность также доступна семьям, которые взяли кредит в другой организации до рождения ребенка.