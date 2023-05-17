РМГ и Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии договорились о партнерстве

16 мая в рамках III Всероссийского конгресса с международным участием «Лечебно-реабилитационные перспективы при слухоречевых и голосовых расстройствах» состоялась пресс-конференция по проекту, нацеленному на социальную реабилитацию людей с нарушением слуха посредством музыки. «Русская Медиагруппа» приняла участие в разработке программы, в ближайшее время холдинг уделит особое внимание ее реализации.

На площадке конгресса «Русская Медиагруппа» подписала соглашение о партнерстве с Национальным медицинским исследовательским центром оториноларингологии. Подписи на документах поставили управляющий директор холдинга Дмитрий Медников и директор центра, врач-отоларинголог Николай Дайхес.

«Мы очень дорожим этим соглашением, — подчеркнул Николай Дайхес. — Перед нами стоит много задач. При этом наша специальность не очень публична, и такой партнер, как «Русская Медиагруппа», нам очень нужен».

Нарушения слуха — это не только медицинская, но и социальная, и экономическая проблема во всем мире. Приоритетной задачей специалистов является создание условий, в которых люди с нарушением слуха смогут полностью реализовать свой потенциал и получить всестороннюю реабилитацию.

Участники дискуссии обсудили, что право на красоту музыки дает новые возможности и для людей, и для государства, которое может, используя этот инструмент, реализовывать новые программы и закрывать важные проблемы.

«Без культурной и социальной реабилитации использование исключительно медицинских инструментов — это меньше половины того, что надо достичь», — отметил Николай Дайхес.

В обсуждении проекта, направленного на социальную адаптацию людей с нарушением слуха, также приняли участие президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов и заслуженный артист России, пианист, президент фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств» Виктор Ямпольский.

«Наш проект — пример нового подхода к культуре не только как к просветительскому инструменту, но и как к объединяющей силе, — рассказал Виктор Ямпольский. — Мы придумали проект, в котором примут участие восемь регионов России. С помощью наших просветительских концертов и мастер-классов мы объединим музыкантов с врачами, создадим сеть, которая будет помогать детям и взрослым с нарушением слуха. Музыканты будут работать с сурдологами, обретут новые профессиональные навыки. Думаю, все эти новые функции пойдут на благо».

«Право на полноценную жизнь и на возможность наслаждаться музыкой должно быть у каждого. Для нас очень важно поддерживать такие проекты, делать жизнь людей более гармоничной и яркой, — отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. — Ответственность медиа — и включаться в реализацию подобных программ, и рассказывать о них своей аудитории».

Как отметили все участники дискуссии, особую роль в реализации проекта играет информация.

«Необходимо информирование общества, родителей детей с нарушением слуха, — говорит президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов. — Важно до каждого пациента, до каждого родителя инвалидов по слуху донести, что есть такая поддержка в виде центра, что разрабатываются такие программы. Также важно подчеркнуть, что в сотрудничестве с нами в этой сфере заинтересованы и другие страны».

Как отметили эксперты, существование и доступность таких проектов, как совместная разработка «Русской Медиагруппы» и фонда «Мост искусств», могут существенно повысить качество жизни людей со слухоречевыми и голосовыми расстройствами. Именно поэтому так важно выводить информацию о них в публичную плоскость.

«Русская Медиагруппа» углубляет интеграцию с медицинским сообществом, продолжает всестороннюю работу по продвижению музыки как инструмента реабилитации и нацелена на популяризацию идеи и среди своей многомиллионной аудитории, и в бизнес-сообществе. Холдинг планирует затронуть эту важную тему на площадке ПМЭФ-2023, который состоится в середине июня в Северной столице.