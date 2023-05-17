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18 мая состоится награждение победителей конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов»

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Фото: vk.com/ligalektorov
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18 мая на церемонии награждения победителей партнеры назовут имена лучших взрослого и юного лекторов в сфере digital, лучшего популяризатора знаний об агротехнологиях, а также обладателя лучшего голоса. Полученные награды позволят их владельцам расширить возможности в создании нового просветительского контента. Также подготовили призы для финалистов и победителей партнеры АНО «Диалог», Издательская группа «Эксмо-АСТ», детский юмористический киножурнал «Ералаш».

18 мая 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоится награждение победителей конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов». На церемонии соберутся 100 взрослых и 50 юных финалистов конкурсов из 59 регионов России и будут названы 50 лучших просветителей этого сезона «Лиги Лекторов», а также 20 победителей «Школьной Лиги Лекторов». Все они получат награды от Российского общества «Знание» — 2,5-килограммовый куб из редкой горной породы — шунгита, сертификаты на туристические поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие», а победителям «Лиги Лекторов» вручат еще и денежные призы на развитие собственных просветительских проектов. Также 70 победителей войдут в число лекторов Общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях.

Компания VK учредила специальную номинацию для участников взрослой «Лиги Лекторов» — «Лучший просветитель в digital». Чтобы попасть в номинацию, финалистам от 18 до 35 лет нужно было подать заявку на участие, а также отразить в своей финальной лекции одну или несколько из следующих тем: современные IT-технологии, карьера и саморазвитие, возможности для молодежи, создание и продвижение контента в социальных сетях, создание сообществ офлайн и онлайн. Эксперты VK оценивают содержание выступлений участников и их мастерство использования цифровых инструментов. Лучший лектор в этой номинации получит призы от VK и будет иметь преимущества при отборе в программу амбассадоров VK. Программа амбассадоров VK — это образовательный проект для молодежи от 16 до 35 лет, посвященный работе с контентом и развитию сообществ в социальных сетях.

VK также выберет лучшего просветителя в digital из числа участников «Школьной Лиги Лекторов». Для этого юным участникам финала необходимо до конца дня 16 мая поделиться на своей странице коротким вертикальным просветительским роликом в VK Клипах длительностью до трех минут с хештегом #ЛигаЛекторовVK. Самый интересный творческий клип выберут эксперты VK. «Лучший просветитель в digital» получит сертификат от образовательной платформы «Учи.ру» и возможность записи совместного контента с популярным блогером.

Россельхозбанк учредил для финалистов специальную номинацию «За популяризацию знаний об агротехнологиях». Участникам финала предложено подготовить дополнительную лекцию о современных технологиях в сельском хозяйстве, включая не только прикладные аграрные направления, но и искусственный интеллект, экономику, инноватику. Лекции будут оценивать эксперты Россельхозбанка. А победитель, которого они выберут, получит возможность бесплатно создать и продвигать собственный образовательный курс.

Специальная номинация «Классный голос» от «Классного радио» инициирована официальным СМИ Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» для финалистов «Школьной Лиги Лекторов». Обладатель самого лучшего голоса, по мнению редакции, сможет создать авторскую программу на «Классном радио» — это молодежное интернет-радио «Движения Первых», которое круглосуточно транслирует новости о школьной и студенческой жизни, современную российскую и зарубежную музыку. Здесь ребята запускают собственные передачи, обсуждают волнующие их темы и учатся доносить свою точку зрения до широкой аудитории.

Также среди партнеров, поддержавших конкурс лекторов, Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», который приготовил в качестве приза возможность обучения в школе новых медиа. Издательская группа «Эксмо-АСТ» наградит участников финала, которые хотят издать свои книги, а также подарит книги всем финалистам «Школьной Лиги Лекторов». Детский юмористический киножурнал «Ералаш» подарит всем финалистам мастер-класс «Выступай играючи», а также билеты на фестиваль «Ералаш».

Очные лекции финалистов конкурса «Лига Лекторов» пройдут в ведущих вузах Москвы 16 и 17 мая, их можно будет увидеть в прямом эфире, зарегистрировавшись на сайте Российского общества «Знание». Там же 18 мая в прямом эфире пройдет онлайн-трансляция церемонии награждения победителей. Прямые трансляции финальных выступлений лекторов и церемонии награждения победителей будут доступны и всем пользователям ВКонтакте в сообществе Российского общества «Знание».

Записи выступлений с предыдущих этапов конкурса доступны на сайте проекта «Лига Лекторов» и проекта «Школьная Лига Лекторов».

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