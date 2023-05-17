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Губернатор Мазур имеет самый высокий уровень доверия среди сибирских губернаторов

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба администрации Томской области
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Индекс доверия жителей Томской области губернатору Владимиру Мазуру составил 50%. Об этом свидетельствуют данные Центра интернет-исследований (ЦИИ), который проанализировал отношение населения к главам регионов Сибирского федерального округа (СФО) в апреле 2023 года.

Примечательно, что томский губернатор стал единственным руководителем сибирского региона, индекс доверия которому вдвое превышает индекс недоверия — 50% против 24%. «Согласно опросам, 59% местных жителей хотят, чтобы он остался на своем посту, и лишь 19% выступают за смену губернатора», — говорится в исследовании ЦИИ.

Владимир Мазур стал губернатором Томской области в сентябре 2022 года по итогам выборов, на которых набрал подавляющее число голосов — за него проголосовали 84,94% избирателей. До этого, с мая 2022 года, он был временно исполняющим обязанности главы региона.

Мазур — первый из пятого потока выпускников программы развития кадрового управленческого резерва «Школа губернаторов», кто был направлен руководить регионом. В Томской области ему пришлось столкнуться с рядом накопившихся социальных и инфраструктурных проблем, что стало для губернатора первым вызовом на новом посту. Например, Томск расположен севернее основной Транссибирской железнодорожной магистрали, поэтому грузопоток обходит регион стороной. Сквозного автомобильного сообщения нет. С целью решения транспортных проблем региона Мазур вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой реанимировали проект Северной широтной дороги, которая соединит Томск, Стрежевой, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Пермь. Предстоит большая лоббистская работа с Минтрансом по включению этой дороги в Транспортную стратегию РФ.

Позитивно отмечается ряд решений в образовании и молодежной политике. Под производственные задачи страны в регионе количество мест для студентов техникумов выросло на тысячу. Также достигнута договоренность с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой об открытии молодежного центра по научно-технологическому творчеству. Интересной и логичной для Томска стала идея Мазура создать совет студентов при губернаторе.

По словам Мазура, в руководстве области также проводится реформа управления. «Основные задачи <…> две — это жесткая управленческая дисциплина, которой не хватает, а также ликвидация дублирующих и избыточных функций», — объяснял он. В регионе активно идет кадровая работа — пул замов губернатора поменялся на треть.

Директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов отмечает управленческие способности губернатора: «Под руководством Мазура активно готовится фундамент для опережающего развития. Заметно кадровое обновление и на муниципальном уровне, назначены несколько новых глав районов. Одна из важнейших кадровых задач на ближайшее время — подобрать кандидатуру на должность мэра Томска. Мазур демонстрирует открытость и активно ведет соцсети, что выгодно отличает его от предшественника, годами избегавшего прямых контактов с жителями. Многие городские проблемы, о которых ему пишут в соцсетях, решаются оперативно в ручном режиме».

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