Штрафы за нарушение условий труда на опасных производствах увеличат вдвое

Минтруд предложил ужесточить наказание за нарушения в сфере охраны труда работников — за невыполнение обязательств по коллективному договору будет грозить штраф в размере 10 тыс. рублей. Сейчас, согласно КоАП, наказание составляет 5 тыс. рублей. 15 мая инициативу министерства поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Это позволит усилить защиту трудовых прав — прежде всего людей, работающих на опасных и вредных производствах, например шахтеров, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Сейчас правовое регулирование не в полной мере защищает права сотрудников, которые работают во вредных и опасных условиях. Законодательная инициатива усиливает содержащуюся в Кодексе об административных правонарушениях ответственность работодателей за невыполнение обязанностей по охране труда на опасных производствах», — пояснил эксперт.

Минтруд разработал проект в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, данного по итогам совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса в 2021 году, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Труд, но: штрафы за переработки на опасных производствах повысят вдвое