Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Во Владимирской области задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия
Общество
Число жалоб к взыскателям из банков за год выросло втрое
Происшествия
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Общество
Движение поездов на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
Мир
В Армении предрекли прекращение поставок в РФ продукции коньячного завода в Ереване
Общество
Техническое движение на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Происшествия
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Происшествия
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Общество
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине

Штрафы за нарушение условий труда на опасных производствах увеличат вдвое

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтруд предложил ужесточить наказание за нарушения в сфере охраны труда работников — за невыполнение обязательств по коллективному договору будет грозить штраф в размере 10 тыс. рублей. Сейчас, согласно КоАП, наказание составляет 5 тыс. рублей. 15 мая инициативу министерства поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Легко в забое: виртуальная реальность поможет спасать жизни шахтеров
С помощью новой учебной VR-системы горняки смогут отработать действия при авариях на шахте

Это позволит усилить защиту трудовых прав — прежде всего людей, работающих на опасных и вредных производствах, например шахтеров, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Сейчас правовое регулирование не в полной мере защищает права сотрудников, которые работают во вредных и опасных условиях. Законодательная инициатива усиливает содержащуюся в Кодексе об административных правонарушениях ответственность работодателей за невыполнение обязанностей по охране труда на опасных производствах», — пояснил эксперт.

Минтруд разработал проект в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, данного по итогам совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса в 2021 году, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Труд, но: штрафы за переработки на опасных производствах повысят вдвое

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023