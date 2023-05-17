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В посольстве РФ сообщили о проработке прямого авиасообщения с Индонезией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти России и Индонезии ведут работу по возобновлению прямого авиасообщения между странами, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Джакарте.

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«Вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров находится в проработке», — рассказали в посольстве.

При этом в диппредставительстве уточнили, что в настоящий момент на Бали находится более 40 тыс. россиян, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.

Согласно данным посольства Индонезии в Москве, в январе 2023 года страна приняла более 23 тыс. туристов из России. Чуть меньше — 21 тыс. — приехало туда из США, еще 17 тыс. — из Великобритании. Лидером оказалась Малайзия (112 тыс. человек). Второе место заняла Австралия (99 тыс.), третье — Сингапур (96 тыс.).

Источник в авиационной отрасли отметил, что у российских авиакомпаний нет планов запуска прямых рейсов в Индонезию в этом сезоне.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средь шумного Бали: Россия и Индонезия обсуждают запуск прямых рейсов

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