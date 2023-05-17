В посольстве РФ сообщили о проработке прямого авиасообщения с Индонезией

Власти России и Индонезии ведут работу по возобновлению прямого авиасообщения между странами, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Джакарте.

«Вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров находится в проработке», — рассказали в посольстве.



При этом в диппредставительстве уточнили, что в настоящий момент на Бали находится более 40 тыс. россиян, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.



Согласно данным посольства Индонезии в Москве, в январе 2023 года страна приняла более 23 тыс. туристов из России. Чуть меньше — 21 тыс. — приехало туда из США, еще 17 тыс. — из Великобритании. Лидером оказалась Малайзия (112 тыс. человек). Второе место заняла Австралия (99 тыс.), третье — Сингапур (96 тыс.).



Источник в авиационной отрасли отметил, что у российских авиакомпаний нет планов запуска прямых рейсов в Индонезию в этом сезоне.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средь шумного Бали: Россия и Индонезия обсуждают запуск прямых рейсов