Готовность новой школы в Рузском горокруге Подмосковья достигла 98%
В поселке Тучково Рузского горокруга Московской области почти завершили строительство новой школы. Готовность объекта достигла 98%, сообщает глава регионального минстроя Владимир Локтев.
Трехэтажную школу возвели на улице Новая. Площадь здания составляет около 9 тыс. кв. м, помимо кабинетов в нем оборудовали лаборатории и мастерские, актовый зал с артистической и костюмерной, библиотечный центр.
Также проект предусматривает благоустройство прилегающей территории. Там установили спортивные и игровые площадки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Школа рассчитана на 400 учеников. Открыть ее планируется уже 1 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что в марте 2024 года планируется завершить строительство новой школы в городе Орехово-Зуево Московской области. Она сможет принять 550 учеников.