Водителя грузовика осудили за гибель трех человек в ДТП на трассе М-5
Суд в Рязанской области приговорил виновника ДТП с тремя погибшими к трем годам лишения свободы. Об этом региональная прокуратура сообщает 16 мая.
Авария произошла в ноябре 2022 года на трассе М-5 «Урал» в Рыбновской районе. Грузовик MAN выехал на встречную полосу и врезался в легковую Skoda Octavia. Водитель легковушки и два его пассажира погибли на месте.
За рулем большегруза оказался 32-летний житель иностранного государства, пишет 62INFO.ru. Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц»).
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Отмечается, что приговор был вынесен с учетом наличия смягчающих обстоятельств и уже вступил в законную силу.