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Водителя грузовика осудили за гибель трех человек в ДТП на трассе М-5

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Суд в Рязанской области приговорил виновника ДТП с тремя погибшими к трем годам лишения свободы. Об этом региональная прокуратура сообщает 16 мая.

Авария произошла в ноябре 2022 года на трассе М-5 «Урал» в Рыбновской районе. Грузовик MAN выехал на встречную полосу и врезался в легковую Skoda Octavia. Водитель легковушки и два его пассажира погибли на месте.

За рулем большегруза оказался 32-летний житель иностранного государства, пишет 62INFO.ru. Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц»).

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Отмечается, что приговор был вынесен с учетом наличия смягчающих обстоятельств и уже вступил в законную силу.

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