Названы главные темы и спикеры фестиваля-форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток»

Организаторы фестиваля-форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток», который впервые пройдет во Владивостоке 25–27 мая 2023 года, рассказали подробности предстоящего мероприятия.

Мероприятие проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Главные направления форума — построение новых партнерств, развитие креативного предпринимательства региона и пространственное развитие дальневосточных территорий.

Основные задачи мероприятия, как заявляют организаторы, — помочь региону раскрыть свой креативный потенциал, привлечь новые инвестиции и создать качественные коллаборации в креативных индустриях.

Форум соберет более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов. На площадках «Российской креативной недели – Дальний Восток» встретятся предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Форум пройдет в кинотеатре «Океан» и будет разделен на шесть основных тематических площадок: программа развития креативных индустрий, креативное предпринимательство, индустрии контента, развитие территорий и туризм и специальные проекты, которые будут представлены в рамках открытого пространства, а также лекторий предметного дизайна.

Кроме того, на форуме запланирована фестивальная часть, которая будет проходить параллельно с пленарными сессиями — на улицах Владивостока. Три дня город будет жить креативными индустриями – это музыкальные площадки партнеров, выставки в культурных учреждениях, лектории в городских пространствах, модные показы и гастрономический фестиваль.Среди хедлайнеров форума «Российская креативная неделя - Дальний Восток» — звезды медиабизнеса, топ-менеджеры медиахолдингов и цифровых экосистем, а также члены правительства, руководство администрации президента и главы субъектов России.

На форуме выступят спикеры от VK, «Сбера», онлайн-кинотеатра OKKO, онлайн-платформы Premier, МТС StartUp Hub, ГК «Самолет», киностудии имени Горького, «Союзмультфильма», кинокомпании «Амедиа Продакшн». Отдельную сессию проведет Национальный драматический театр России (Александринский театр).

Блок программы будет посвящен международным партнерствам. На форуме ожидаются спикеры из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, а также Белоруссии.

Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам: «Президент Владимир Путин в марте этого года заявлял о необходимости сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду. И предстоящий форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток» — это один из инструментов для решения поставленных задач. Верю, что «Российская креативная неделя — Дальний Восток» станет той самой «удочкой» для креативных предпринимателей региона, крупного технологического бизнеса, отечественных экосистем, которая поможет найти новые возможности для партнерств, идеи для проектов, а для руководителей региона станет новым импульсом, который поможет привлечь инвестиции на Дальний Восток в креативный сектор, откроет новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и реализации жителей Дальнего Востока».

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика», директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя»:«Главные цели «Российской креативной недели — Дальний Восток» — повышение привлекательности макрорегиона для бизнеса, представителей креативных индустрий, иностранных инвесторов, создание позитивного имиджа субъекта за рубежом, поиск умной специализации региона, а также построение мостов, связей между локальными креативными бизнесами и глобальным миром. Для этого мы предусмотрели различные форматы — от пленарных сессий с лицами, принимающими решения, до открытых дискуссий и мастер-классов для креативного сообщества региона. Федеральные топовые спикеры, которые на 3 дня форума прилетят в самый восточный регион страны, поделятся на форуме опытом, лучшими практиками и стратегиями, которые, я убеждена, найдут свое применение в регионе».

Эльвира Нургалиева, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Президент России провозгласил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Сегодня на востоке нашей страны происходят важные позитивные изменения. Их главные локомотивы - энергичные и талантливые люди, ярко проявляющие себя в сложных и нужных профессиях, предпринимательстве, творческой сфере. Самобытный и необычный Дальний Восток - земля талантов, людей, которые искренне любят свою землю. Чтобы помочь дальневосточным талантам успешно проявить себя уже создаются необходимые условия: качественно меняется облик городов, строится сервисная инфраструктура по Единой Президентской субсидии. Уверена, что фестиваль-форум станет популярной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, поможет регионам сфокусироваться на наиболее перспективных направлениях, обогатит разворот на восток дополнительными гуманитарными смыслами».