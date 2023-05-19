Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Спартак» – ЦСКА

Самое принципиальное противостояние в российском футболе на этот раз пройдет под конец сезона РПЛ. Во многом оно повлияет на распределение медалей нынешнего розыгрыша чемпионата России. В главном дерби страны «Спартак» попытается воспользоваться последним шансом догнать своего заклятого врага. Сейчас красно-белые отстают от ЦСКА на четыре очка. Если они не выиграют ближайший матч, то значительно усложнят себе борьбу за призовые места. Если же победят армейцы, то они обеспечат себе первые за пять лет медали РПЛ.

21 мая, 16:30. Стадион «Открытие Банк Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турнир «Мастерс»

Фото: Global Look Press/Rob Prange

Очередной турнир, победитель которого получает 1000 очков в свой мировой рейтинг, вновь не обошелся без российских теннисистов в решающих стадиях. До полуфинала в Риме у женщин дошла Вероника Кудерметова. В пятницу она поборется за выход в финал с украинкой Ангелиной Калининой. В случае победы над ней Кудерметова сразится за трофей с Еленой Рыбакиной из Казахстана или Еленой Остапенко из Латвии. У мужчин до полуфинала дошел Даниил Медведев. Ему решающие матчи предстоят в выходные.

19 мая, женщины: 14:00, полуфиналы. 20 мая: 14:00, женский финал; 16:00, 21:00, мужские полуфиналы. 21 мая, 17:00, мужской финал. Корт «Форо Италико» (Рим, Италия). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Хоккей

Кубок Стэнли. Финалы конференций. Первые и вторые матчи

Фото: REUTERS

Очередной сезон в сильнейшей лиге мирового хоккея подходит к своему финишу. В борьбе за главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли — осталось четыре команды, которые начинают серии предпоследних стадий плей-офф. Первый матч финала Восточной конференции между «Каролиной Хариккейнз» Андрея Свечникова (который пропускает плей-офф из-за травмы) и «Флоридой Пантерз» Сергея Бобровского начнется уже ближайшей ночью. Двое суток спустя эти команды проведут вторую встречу серии там же, на домашней площадке «Каролины». В ночь на субботу по московскому времени стартует финал Западной конференции, в котором сыграют «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева и «Даллас Старз» Евгения Дадонова.

19, 21 мая, 03:00, PNC-Arena (Роли, США). 20 мая, 03:30, 21 мая, 22:00, T-Mobile Arena (Парадайс, США).

Гандбол

Женщины. Чемпионат России. Полуфиналы. Ответные матчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В большинстве игровых видах спорта нынешний внутрироссийский сезон уже закончился. Определились чемпионы в хоккее, баскетболе и волейболе. В выходные станут известны финалисты плей-офф женской гандбольной Суперлиги. Как обычно, фаворитами полуфиналов считаются московский ЦСКА и «Ростов-Дон», в которых собрано немало олимпийских чемпионок-2016 и олимпийских вице-чемпионок-2020. Но «Ростов-Дон» в первом матче полуфинала неожиданно проиграл в гостях «Звезде» из Звенигорода со счетом 27:32. В субботу в ответной игре дома он попытается отыграть это отставание. А для ЦСКА визит к тольяттинской «Ладе» закончился победой 35:31. И теперь в субботу у себя дома армейский коллектив попытается удержать превосходство.

20 мая: 14:45, Дворец спорта (Ростов-на-Дону); 16:45, волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямые трансляции на «Матч! Игра» и «Матч! Арена»