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Массовый выброс сельди зафиксировали на побережье Охотского моря

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В Магаданской области на Ольском лимане Охотского моря зафиксирован массовый выброс сельди. Соответствующие фото появились в местных пабликах.

По словам специалистов, на которые ссылается ИА MagadanMedia, подобное суицидальное настроение рыбы — обычное для этого времени явление. Сельдь заходит в лиман на нерест и не успевает уйти с отливом. Массовый подход сельди в лагуну приводит к переполнению нерестилища и «выталкиванию» ее на участки, которые для нереста не приспособлены.

Явление гибели сельди отмечается на отдельных участках нерестового ареала охотской сельди. Он протянулся вдоль северо-охотоморского побережья от Тауйской губы на востоке до Удской губы на западе. Объемы погибшей рыбы обычно колеблются от нескольких до десятков тысяч тонн.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что массовую гибель рыбы зафиксировали в озере, которое находится в селе Пивовариха под Иркутском. Власти полагают, что рыба погибла по естественным причинам. К этому привело полное промерзание воды зимой в искусственно созданном водоеме.

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