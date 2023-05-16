Украинский боевик получил 14 лет строгого режима за бросок гранаты в окно квартиры в Попасной

Украинский боевик получил 14 лет строгого режима за бросок гранаты в окно квартиры в Попасной

2023-05-16 12:31:03

2023-05-16 12:31:03

2023-05-16 12:31:03

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