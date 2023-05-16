Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Липецкой области

В Тербунском районе Липецкой области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли два человека. Об этом региональное УМВД России сообщает 16 мая.

Авария произошла вечером в понедельник, 15 мая, на автодороге Хлевное — Тербуны. Предварительно установлено, что 39-летний водитель легкового Opel не справился с управлением. Машина выехала на встречку и врезалась в грузовик «МАЗ» под управлением 36-летнего мужчины, пишет LipetskMedia.

В результате столкновения водитель легковушки и его пассажир получили различные травмы, от которых скончались на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как уточняет GOROD48, в тот же день в регионе случились еще три аварии, в которых пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. Так, на улице Космонавтов в Липецке водитель легкового Genesis сбил 12-летнюю девочку. Ей оказали медпомощь и отпустили домой. На улице Первомайской 76-летний водитель Audi допустил наезд на 10-летнего мальчика и 65-летнюю женщину. Их доставили в больницу с травмами.

В селе Ильинка Лев-Толстовского района 35-летний водитель «Лады Калины» потерял управление и съехал в кювет. Травмы получили автомобилист и три его пассажира в возрасте 11, 12 и 15 лет.

Всего за прошедшие сутки инспекторы выявили 4916 нарушений правил дорожного движения, 4662 из них — за превышение скорости. За вождение в состоянии опьянения привлечены четыре человека, за неиспользование ремней безопасности — 60.