Фотоловушки зафиксируют стихийные свалки в лесах Калужской области

В лесах Калужской области разместили специальные камеры, которые будут фиксировать появление стихийных свалок. С помощью таких мер в региональном минприроды рассчитывают бороться с мусором и ловить тех, кто загрязняет окружающую среду. Об этом министерство сообщило на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Оборудование для фотофиксации устанавливаются неподалеку от съездов с дорог, в лесополосе. В ведомстве добавили, что дислокация фотоловушек регулярно меняется. Это необходимо для того, чтобы злоумышленники не вычислили камеры и не сломали их.

«Недавно на фотоловушку попался один из нарушителей, который регулярно заваливает калужский лес мусором. Улыбнитесь, вас снимали! Все материалы, включая номер грузовой машины, переданы в полицию. Правонарушитель должен будет не только убрать весь свой мусор из леса, но и заплатить штраф», — рассказали в минприроды.

Также в министерстве напомнили об ответственности за создание таких свалок, отмечает газета «Весть». Для обычных граждан это обойдется от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Должностные лица и индивидуальные предприниматели заплатят штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц штраф варьируется от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.