Глава Росприроднадзора выступила на конференции ЕАРАЗА

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова выступила на ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов и рассказала об уникальном опыте Росприроднадзора, Союза зоопарков и аквариумов России и Московского зоопарка в проведении уникального обучающего мероприятия по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем. В Красноярском крае, где проходил этот обучающий семинар, только за последний год на острове Диксон произошло несколько громких историй с участием человека и медведя.

В рамках конференции Светлана Радионова также объявила о начале конкурса инсталляций белого медведя, талисмана международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». По ее словам, автор лучшей работы станет известен в ноябре 2023 года.

В городе Алма-Ате (Республика Казахстан) проходит ежегодная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), участие в которой принимают делегации из 21 страны, включая Китай, Турцию, Германию, Чехию, Швецию, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, Армению, Израиль, ОАЭ, Северную Корею, Индонезию, Малайзию и другие. Глава Росприроднадзора, выступая на пленарном заседании конференции в режиме видеосвязи, объявила о новой инициативе в рамках премии «Экология —– дело каждого», а также пригласила зоопарки других стран и делегатов встречи к партнерству и участию в проекте.

«Вовлекать молодежь в решение экологических проблем — первостепенная задача. Этим и занимается международная премия «Экология — дело каждого», которую мы инициировали два года назад. Сейчас идет уже третий сезон. Белый медведь — талисман нашей премии. Чтобы привлечь внимание к теме сохранения живого символа Арктики, я объявляю конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя. Мы выберем самые лучшие работы и объявим их авторов в ноябре, когда станут известны имена победителей и призеров премии», — сказала Светлана Радионова.

Она поблагодарила Московский зоопарк и лично его генерального директора, президента ЕАРАЗА Светлану Акулову за поддержку премии.

«На первый взгляд может показаться, что у зоопарков и Росприроднадзора нет ничего общего. Но это только на первый взгляд. У нас есть одна важная миссия — сохранение краснокнижных животных. Мы в ответе за судьбу редких и исчезающих видов животных так же, как и вы. И вместе мы боремся за сохранение биоразнообразия. Именно с этой благой целью Росприроднадзор вместе с Союзом зоопарков и аквариумов России и Московским зоопарком провели уникальное мероприятие. Такого еще никто в мире не делал — мы впервые провели в Красноярском крае выездной обучающий семинар по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем. Именно в Красноярском крае на острове Диксон у нас только за последний год произошло несколько громких историй с участием человека и медведя», — сказала Светлана Радионова.

Глава службы отметила, что в этом году отмечается 50-летие со дня подписания конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС), в июне пройдут заседания комитета по животным и комитета по растениям.

«В этом году 50-летие СИТЕС. Мы активно в этом участвуем, мы активно присутствуем в международной повестке. Намечены два больших заседания в июне, обсуждаются достаточно серьезные вопросы. Мы активно говорим про эндемики и про защиту той флоры и фауны, которая нуждается в защите в Российской Федерации. Мы говорим про свои победы, про спасение леопарда и тигра. Но всем нам есть чем заниматься и куда стремиться», — заявила она.

Отмечая значимость конференции ЕАРАЗА, генеральный директор Московского зоопарка и президент ЕАРАЗА Светлана Акулова подчеркнула, что это всегда большое событие для зоологического сообщества.

«Одна из первостепенных задач современных зоопарков — сберечь биоразнообразие нашей планеты. Каждый из участников конференции представляет свой регион, глубинно понимает его проблемы, заботится о пострадавших животных. Объединив свои усилия, мы уже смогли решить немало задач по спасению и сохранению редких видов животных. И я уверена, в будущем мы сможем сделать еще больше», — заявила президент ЕАРАЗА.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, благодаря премии «Экология — дело каждого» число вовлеченных в экологическую повестку растет по всему миру, участники присылают видео серьезных научных разработок и изобретений для улучшения экологической обстановки, свои рисунки, фотографии на экотематику, а также видеоролики, посвященные теме бережного отношения к природе, заботе о бездомных животных, сортировке отходов.

Руководитель службы напомнила, что в первом сезоне проекта Айша Сабыржанкызы из города Талдыкорган Алматинской области Казахстана получила диплом III степени от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. В своей работе Айша смогла наглядно показать красоту природы и важность ее сохранения на планете Земля.

«В прошлом году мы получили более 45 тыс. заявок из разных уголков Земли и, конечно, из всех регионов России. Сегодня у нас уже 12 номинаций, ориентированных не только на детей и подростков, но и на взрослых — на семьи, студентов, учителей, наставников, всех, с кем дети могут обсудить будущее планеты, а главное — вместе с кем могут действовать сообща во благо экологии», — отметила Светлана Радионова.

Напомним, международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За первые два года поступило более 55 тысяч заявок от участников из всех регионов России и еще 38 стран ближнего и дальнего зарубежья (Абхазия, Австрия, Алжир, Армения, Белоруссия, Бельгия, Боливия, Великобритания, Венесуэла, Гватемала, Германия, Греция, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Катар, Киргизия, Китай, Колумбия, Ливан, Мексика, Молдавия, Монголия, ОАЭ, Панама, Перу, Польша, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Эквадор, Эстония, Южная Корея). География проекта охватила четыре континента — Евразию, Африку, Северную и Южную Америку. Участие в премии бесплатное. Победителей и призеров ждут подарки — «умные» колонки, смартфоны, планшеты, ноутбуки, поездка на море, путевка во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и другие. Все участники премии получат грамоты, победители — дипломы, наставники активных участников — благодарность от главы Росприроднадзора. Заявки принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.