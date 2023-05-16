В бразильском городе Сантос открылся мавзолей Пеле

В бразильском Сантосе открылся мавзолей, где похоронен легендарный футболист, трехкратный чемпион мира Пеле. Вход в зеркальный зал украшен флагами Бразилии и футбольного клуба «Сантос», в составе которого он дебютировал в 1956 году. Посещение мавзолея бесплатное, но нужна предварительная запись, передает телеканал «Известия». Известно, что Пеле сам выбрал место для захоронения за много лет до своей смерти. Некрополь «Экуменика» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.

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