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Ученые из РФ разработали инновационные имплантаты из криогеля

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Российские ученые разработали имплантаты из криогеля, сообщают «Известия». Полимерный материал насыщен антибиотиками, сообщает телеканал «Известия». Лекарство эффективно воздействует на поврежденный участок ткани. Технология будет использоваться для обеззараживания ран и воспалений. На этапе исследований ученые применяли противомикробные и противогрибковые препараты. Имплантаты из криогеля нужны в травматологии, стоматологии и во время проведения операций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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