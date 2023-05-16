Ученые из РФ разработали инновационные имплантаты из криогеля
Российские ученые разработали имплантаты из криогеля, сообщают «Известия». Полимерный материал насыщен антибиотиками, сообщает телеканал «Известия». Лекарство эффективно воздействует на поврежденный участок ткани. Технология будет использоваться для обеззараживания ран и воспалений. На этапе исследований ученые применяли противомикробные и противогрибковые препараты. Имплантаты из криогеля нужны в травматологии, стоматологии и во время проведения операций.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.