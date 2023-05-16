В МИЦ «Известия» подводят итоги работы Ассоциации онкологов России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция академика РАН и РАО Андрея Каприна, посвященная итогам работы Ассоциации онкологов России (АОР).
Об итогах работы организации, ее планах, а также о развитии онкопомощи в России расскажет:
— Андрей Каприн, академик РАН и РАО, главный внештатный специалист, онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России.
В пресс-конференции также примет участие исполнительный директор АОР Олег Левковский.