Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума

Советско-латвийская актриса, сыгравшая в российском сериале «Каменская», умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщил Новый Рижский театр на своем сайте.

«С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума», — указано в сообщении.

Обстоятельства и причина смерти актрисы не называются.

Прощание с Разумой пройдет 22 мая в малом зале Нового Рижского театра. Именно этому латвийскому театру актриса посвятила более 30 лет: она служила ему с начала распада СССР.

Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в Риге. Она считается советско-латвийской актрисой, так как принимала участие и в своем национальном кино, и во всесоюзном. Наибольшую популярность ей принесли роли в фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Не покидай…», «Право на выстрел», «Акванавты».

Также известна по роли секретаря Кнепке в российском телесериале «Каменская-2».