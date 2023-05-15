В Подмосковье нашли огромную канаву с голубыми лягушками

Лесничие нашли огромную канаву с водой, полную голубых лягушек, в ходе патрулирования земель лесного фонда между деревнями Улитино и Гора Павлово-Посадского городского округа. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Оригинально окрашенные амфибии, переливаясь на солнце, высовывали головы, пучеглазились и самозабвенно квакали. Оказалось, что это остромордые лягушки, у которых сейчас идет брачный период», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что сейчас у лягушек продолжается брачный период. Весной и в июне самцы меняют цвет кожи на синий, а самки остаются коричневыми. Это помогает земноводным различать друг друга.

Сезон размножения у лягушек длится до восьми дней, после чего самцы возвращают свой первоначальный цвет. Самки откладывают одну или две кладки, в каждой из которых находится до 3 тыс. икринок.