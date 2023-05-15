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Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о развитии Крыма

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о состоянии полуострова и призвал отправить в его соцсети видео о развитии региона за последние девять лет.

«Вижу во многих аккаунтах возмущение очередной ложью Зеленского где-то в «Европах», как на полуострове ничего нет», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава Севастополя в ответ на это предложил, что вместо того, чтобы злиться на данные заявления, отправить Зеленскому на его страницах в соцсетях ролик о девятилетии города «в родной гавани».

Ранее в этот день Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму нет ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Украинский лидер также назвал крымчан украинцами и заявил, что они все против России.

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Ранее, 18 марта, жители Крыма рассказали представителю «Народного фронта» о том, как изменилась жизнь в регионе за девять лет с момента присоединения к РФ. По словам студента Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Александра Карданова, при российском руководстве во дворах полуострова начали появляться спортивные площадки, которых раньше никогда не было.

Другой студент Андрей Ляхов рассказал, что после 2014 года появились хорошие социальные выплаты, люди начали жить, а не выживать.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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