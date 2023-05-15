Титов указал на востребованность фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв»

Гендиректор АНО «Росгонки» Алексей Титов отметил востребованность фестиваля автоспорта GARAGE FEST «Игора Драйв». Об этом он заявил в понедельник, 15 мая, на церемонии подписания соглашения «Росгонок» и телеканала «Матч ТВ» о сотрудничестве при проведении мероприятия.

«Мы сильно переживали и до конца не знали, сработает ли данный формат, будет ли он востребован с точки зрения участников и зрителей. В нашем понимании мы не прогадали, всё получилось более чем хорошо. И по прошествии времени стало понятно, что мы не только попали, но и получили возможность подписать подобный договор, чтобы продолжать развиваться и увеличить присутствие GARAGE FEST в России», — сказал Титов.

Он подчеркнул, что в 2022 году фестиваль стал инновацией и рассказал, что нового ждет публику в этом сезоне.

«Дрифт в прошлом году был, но это были показательные выступления и заезды для зрителей. В этом году в качестве дрифта выступает полноценная взрослая региональная серия RDS Europe, это микс из профессиональных спортсменов и начинающих спортсменов», — уточнил гендиректор АНО «Росгонки».

Титов напомнил, что в прошлом году проводился парад пилотов, в этом году будут проводиться мероприятия с ретроавтомобилями.

Фестиваль GARAGE FEST «Игора Драйв» пройдет 5 и 6 августа в Санкт-Петербурге. Любителей автоспорта ждет 4-часовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2023, 4-й этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe 2023, заезды по мотокроссу, выставка редких и коллекционных автомобилей от проекта «Автокультура», выступления известных артистов.

Кроме того, в рамках фестиваля впервые состоится международное инженерно-спортивное мероприятие «Формула Студент», на котором учащиеся технических университетов представят свои формульные болиды.