У самолета Boeing 747 при посадке в Люксембурге оторвало стойку шасси

У следовавшего из Люксембурга в Чикаго Boeing 747 авиакомпании Cargolux оторвало стойку шасси. Технические проблемы с самолетом возникли сразу после взлета, передает телеканал «Известия». Экипаж принял решение сбросить топливо и вернуться в аэропорт вылета. Однако при посадке у лайнера оторвало центральную стойку шасси. О пострадавших не сообщается.

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