Беспилотники «Добрыня-2» станут выпускать в новой модификации специально для СВО

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» будет выпускать 2–3 тыс. беспилотников «Добрыня-2» в месяц с 1 июля. Об этом гендиректор Обуховского завода (входит в концерн) Михаил Подвязников сообщил в беседе с журналистами 15 мая.

Беспилотники типа «Добрыня» всегда использовались в качестве обучающих моделей. Военные с помощью них учились управлять БПЛА в целом.

Однако уже сейчас аппарат готов стать больше, чем «игрушкой для тренировок» — на него будет установлена цифровая камера. С помощью нее многократно увеличивается функционал техники. Приписка FPV в названии дрона означает трансляцию видео в режиме реального времени с камеры устройства на монитор.

«У нас стоит задача в конце мая произвести еще 1 тыс. штук с цифровыми камерами, которые смогут производить разведку. И я думаю, где-то к 1 июля мы выйдем на 2–3 тыс. БПЛА, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО», — сказал Подвязников.

Уточняется, что в отличие от первой модификации дрона «Добрыня-2» оснащается цифровой видеокамерой с 30-кратным зумом, а почти все его характеристики выросли в два раза.

Ранее, 6 марта, стало известно, что российские инженеры НТИ разработали беспилотник «Бегалет-Мираж», который способен осуществлять вертикальный взлет и посадку. БПЛА имеет продолжительность полета до 12 часов и высоту полета до 8 тыс. м.

Продолжительность полета беспилотника составляет два часа — за это время он может пролететь около 350 км. Ожидается, что БПЛА будет представлен в гибридном варианте: так он сможет совместить как электродвигатель, так и бензиновый.

Беспилотник будет представлен на рынке летом 2023 года.