Реклама
Прямой эфир
Туризм
Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами
Мир
В ООН заявили об отсутствии экспорта удобрений из РФ в рамках зерновой сделки
Мир
Политолог оценил шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов
Мир
Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
Авто
В России продали более 15 тыс. новых автомобилей за неделю
Экономика
В Минэкономразвития отреагировали на обновленный прогноз ЕК по ВВП России
Авто
«Алмаз-Антей» раскрыл планы по выпуску машин на бывшем заводе Toyota
Мир
Байден заявил об отсутствии прогресса по предотвращению дефолта в США
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен раскрыла содержание новых санкций против РФ
Экономика
Эксперт рассказала о действиях для предпринимателей при выявлении налоговой недоимки
Мир
Посольство РФ опровергло наличие ограничений на въезд для граждан Финляндии
Спорт
Титов указал на востребованность фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв»
Мир
Грузия выдала разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в страну с 17 мая

Беспилотники «Добрыня-2» станут выпускать в новой модификации специально для СВО

0
Фото: пресс-служба АО «Обуховский завод»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» будет выпускать 2–3 тыс. беспилотников «Добрыня-2» в месяц с 1 июля. Об этом гендиректор Обуховского завода (входит в концерн) Михаил Подвязников сообщил в беседе с журналистами 15 мая.

Беспилотники типа «Добрыня» всегда использовались в качестве обучающих моделей. Военные с помощью них учились управлять БПЛА в целом.

Однако уже сейчас аппарат готов стать больше, чем «игрушкой для тренировок» — на него будет установлена цифровая камера. С помощью нее многократно увеличивается функционал техники. Приписка FPV в названии дрона означает трансляцию видео в режиме реального времени с камеры устройства на монитор.

«У нас стоит задача в конце мая произвести еще 1 тыс. штук с цифровыми камерами, которые смогут производить разведку. И я думаю, где-то к 1 июля мы выйдем на 2–3 тыс. БПЛА, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО», — сказал Подвязников.

Уточняется, что в отличие от первой модификации дрона «Добрыня-2» оснащается цифровой видеокамерой с 30-кратным зумом, а почти все его характеристики выросли в два раза.

Дронная речь: как оснащенность БПЛА влияет на ход боев за Авдеевку
Российские артиллеристы уже не могут представить свою работу без корректировки с воздуха

Ранее, 6 марта, стало известно, что российские инженеры НТИ разработали беспилотник «Бегалет-Мираж», который способен осуществлять вертикальный взлет и посадку. БПЛА имеет продолжительность полета до 12 часов и высоту полета до 8 тыс. м.

Продолжительность полета беспилотника составляет два часа — за это время он может пролететь около 350 км. Ожидается, что БПЛА будет представлен в гибридном варианте: так он сможет совместить как электродвигатель, так и бензиновый.

Беспилотник будет представлен на рынке летом 2023 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023