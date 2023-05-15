Около 20 незаконных свалок обнаружили в городе Урай в ХМАО

В городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа в ходе рейдов обнаружили около 20 незаконных свалок мусора. Об этом Muksun.fm рассказал депутат гордумы Леонард Насибуллин.

Несанкционированные свалки выявили как в самом Урае, так и в пригороде. На них складирован бытовой и строительный мусор.

Депутаты считают, что решить проблему можно строительством нового мусорного полигона, поскольку старый был закрыт по требованию прокуратуры. В ноябре 2022 года надзорное ведомство обратилось с соответствующим иском в суд, который встал на сторону обвинителя. Причиной иска послужило близкое расположение полигона к аэропорту и прямая угроза его работе, создаваемая птицами, которых привлекают скопления мусора.

«Это единственный город в округе во всем, где закрыли полигон мусорный. До 2024 года должны провести рекультивацию. Механическую. Причем мы должны провести рекультивацию. А деньги на рекультивацию у нас в бюджете не заложены», — рассказал Насибуллин.

Сейчас городской мусор вывозят в соседние муниципалитеты. Бытовой везут в поселок Междуреченский, строительный — в Мортку. Строительство нового полигона оценивается примерно в 100 млн рублей, рекультивация старого — в 4–5 млн рублей.

Также рассматривается вариант создания площадки для временного хранения отходов. Он более бюджетный. В таком случае мусор из города будет свозиться в одно конкретное место, а затем переправляться на полигоны в другие муниципалитеты.