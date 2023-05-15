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Французские власти рассчитывают получить €13 млрд от инвесторов

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Франция хочет получить €13 млрд от международных инвесторов. Париж рассчитывает привлечь средства на саммите Choose France, передает телеканал «Известия». Как сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, благодаря этим инвестициям будет создано не менее 8 тыс. рабочих мест. Один из крупнейших проектов — фабрика в Дюнкерке. Предприятие будет производить аккумуляторы нового поколения. На строительство фабрики хотят направить около €5,2 млрд. Также по данным газеты среди проектов, куда хотят привлечь деньги, есть фармацевтические компании и предприятия по производству мебели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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