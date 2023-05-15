Оппозиция ясна

Многие в Турции, да и в других странах, в том числе в России, возможно, расстроились, узнав, что президентская гонка в республике не завершилась в первом туре. Действительно, нынешний руководитель государства Реджеп Тайип Эрдоган за долгие годы, которые он находится у власти, успел приобрести как у себя в стране, так и за ее пределами не просто сторонников, а ярых поклонников, уже не представляющих себе Турцию без этого политика. Безусловно, для всех приверженцев Эрдогана его «не победа» в первом туре вызвала сильные переживания. И ближайшие две недели для них точно окажутся одними из самых неспокойных.

По итогам первого тура выборов действующий президент Турции набрал на 0,49% меньше необходимых для переизбрания 50% и по современным «демократическим» меркам имеет весьма внушительный отрыв от основного соперника — 4,63%. Тем не менее эти цифры не должны создавать ложное представление, что положение кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу шатко и во втором туре он не имеет шансов составить достойную конкуренцию в борьбе за пост президента.

Действительно, разница в итоговых цифрах первого тура голосования достаточно большая. Поэтому задача по ликвидации отставания у оппозиционного кандидата из разряда нетривиальных. Устранить такой разрыв возможно только в случае громких негативных информационных поводов для действующего президента. Вместе с тем у Эрдогана такая же сложная задача — не дать приблизиться к себе оппозиционному политику, а при удачном раскладе увеличить отрыв, снизив риски внутреннего раскола общества. В этой связи в предстоящие две недели стоит ожидать громких информационных вбросов, главной целью которых будет стремление обозначить определенные материальные обещания для электората, а также дискредитация оппонента.

Хотя Эрдоган имеет явное административное преимущество в части информационной политики, возможности его соперника выглядят не слабее, а при определенных обстоятельствах гораздо внушительнее. По оценкам экспертного сообщества, оппозиционный кандидат Кылычдароглу, председатель Народно-республиканской партии Турции, находится в тесном негласном альянсе с правящими политическими силами Великобритании и США. И в этом контексте основная западная мощь информационных технологий работы с выборной аудиторией может быть подчинена главной цели турецкой оппозиции — выигрышу президентской гонки. В случае неудачи 28 мая можно предположить, что эти же информационные ресурсы будут перенацелены на нанесение максимального урона победителю.

Для Запада значение выборов в Турции весьма велико. Идеи привести к власти в этой стране лояльного себе кандидата доминируют там достаточно давно. Последняя явная попытка была предпринята в середине июля 2016 года, но военный переворот провалился, а его устроители нашли убежище в странах коллективного Запада. Уникальное геополитическое положение Турции, в том числе членство страны в НАТО, позволяет использовать ее и как инструмент создания напряженности для России, и как раздражитель для Ирана, Китая и Сирии.

Можно предположить, что при любых итогах второго тура голосования оппозиция постарается получить предельную для себя выгоду. В случае проигрыша Кылычдароглу целью станет создание оставшемуся у власти Эрдогану значимых сложностей, прежде всего в виде реализации главной угрозы — организации широких уличных протестов населения и последующей управляемой дестабилизации внутренней обстановки.

Если противники Эрдогана в ближайшие две недели будут уповать на появление в мировых СМИ компрометирующих президента материалов, то сторонники нынешнего лидера, напротив, находятся в ожидании новых заявлений по экономической и геополитической тематике.

Ведь основная проблема, которая, собственно, создала нынешнюю неоднозначную ситуацию с результатами президентских выборов, носит экономический характер. В последние два года в Турции наблюдаются серьезные трудности — их следствием стал резкий скачок инфляции, которая в 2021 и 2022 годах составила 36 и 64% соответственно, тогда как по итогам 2020-го этот показатель был на уровне 14,6%.

Естественным образом недовольство от снижения уровня жизни из-за роста потребительских цен нашло свое отражение и в рейтинге Эрдогана. Другим фактором, повлиявшим в целом на уровень благосостояния граждан, стали последствия разрушительного февральского землетрясения. Несмотря на выпавшие испытания, действующий президент постепенно преодолевает трудности. Начиная с ноября прошлого года показатель инфляции постоянно замедляется, в марте опустился до 50,5% против 85,5% в октябре прошлого года, последствия природной катастрофы уверенно и оперативно устраняются.

Наиболее вероятно, что до 28 мая мы услышим новые громкие предвыборные обещания Эрдогана, направленные на улучшение социально-экономического положения граждан республики.

Предстоящие 14 дней Эрдоган и Кылычдароглы будут находиться под пристальным вниманием не только внутри Турции. Выборы президента республики уже перестали быть чисто внутренним вопросом. Вполне вероятно, что голоса граждан Турции, проживающих за пределами государственных границ страны, могут оказаться решающими при выборе президента.

В этом плане вызывают вопросы итоги голосования турецких граждан на избирательных участках, расположенных на территории России. Более половины (54,5%) из них поддержали Кылычдароглу. Таким образом итоги голосования соотечественников Эрдогана идут вразрез с динамикой российско-турецких отношений. Вполне суверенная политика нынешних властей государства сделала Турцию одним из основных торгово-экономических партнеров России. В условиях жесточайших санкций эти связи имеют для нас большое значение. Почти гарантированно они не сохранятся на текущем уровне в случае победы во втором туре оппозиционного кандидата. Более того, возможные новые власти Турции достаточно быстро займут явную прозападную позицию и присоединятся к санкциям, что неминуемо отразится на масштабах и эффективности бизнеса турецких предпринимателей в РФ.

С прагматической точки зрения у Москвы не должно быть иллюзий относительно дружеских отношений эрдогановской Турции, но, выбирая между действующим президентом и альтернативным кандидатом, первый вариант кажется намного более предпочтительным. В этой связи в заключение хочется пожелать Эрдогану здоровья на заключительном отрезке президентской кампании.

Автор — начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления

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