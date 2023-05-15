Два человека погибли при пожаре в частном доме в Приангарье
Супруги погибли в результате пожара в частном доме в Тулуне (Иркутская область). Четырем детям удалось эвакуироваться из горящего здания.
Информация о пожаре поступила в ночь на 15 мая. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил деревянный дом, существовала угроза перехода горения на соседние строения. Из дома самостоятельно эвакуировались мальчики семи, десяти и 17 лет, а также 15-летняя девочка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Во время тушения обнаружены тела 45-летней женщины и 49-летнего мужчины. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. По данным специалистов, дверца топочного отверстия была открыта при наличии несгоревшего топлива в печи. Дети успели эвакуироваться благодаря сработавшему пожарному извещателю.