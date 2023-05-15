В Анталье авиарейс с россиянами задержали на 13 часов
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил организовать мониторинг соблюдения прав пассажиров в связи с задержками рейсов из Антальи в Москву. Ранее самолет Turkish Airlines с российскими гражданами на борту не смог вылететь вовремя, об этом сообщили СМИ. Авиарейс задержали на 13 часов, передает телеканал «Известия». В российском генеральном консульстве уточнили — авиасообщение между Москвой и Антальей не прерывалось. Сложности возникли из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.
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