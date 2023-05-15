Завершился XI Петербургский международный юридический форум

В Северной столице завершил свою работу XI Петербургский международный юридический форум – одно из ключевых мероприятий в сфере юриспруденции. На крупнейшей площадке для профессиональных дискуссий представители российского и зарубежного юридического сообщества, известные общественные и государственные деятели, представители бизнеса и власти обсудили роль и место права в современном мире.

ПМЮФ стал ключевой юридической площадкой для обсуждения произошедших изменений, с которыми столкнулись страна, экономика и бизнес. В рамках Форума удалось проанализировать юридические меры защиты национальных интересов в недружественных юрисдикциях, а также провести встречи с коллегами из дружественных государств и выработать новые способы противодействия санкциям.

Как отметил Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, основная тема Форума о построении суверенного права и многополярного мира была затронута практически на всех сессиях: «Представители юридического сообщества говорили о выработке универсальных защитных механизмов, которые позволят сохранить беспристрастность международного правосудия и суверенитет государств».

Главная тема пленарного заседания Форума — «Суверенитет в праве». Лейтмотивом дискуссии стала защита национальных интересов и отечественного права.

Приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям XI Петербургского международного юридического форума зачитал Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко. В своем обращении глава государства сказал: «Россия неизменно выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в политической сфере и в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте. Убеждены, что именно верховенство Закона, уважение к суверенитету государств — это прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка».

По традиции на пленарном заседании выступил заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что «основные мировые площадки вроде Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и даже Международного суда ООН утратили свою привлекательность и не признаются странами в качестве справедливых и полезных».

В работе пленарного заседания приняли участие представители правовой системы шести стран: министры юстиции Индонезии, Египта, Ирана, представители Верховного суда Индии, Законодательной палаты Республики Узбекистан и президент Центра восстановления международного права Сербии.

За четыре дня было проведено свыше 150 мероприятий деловой программы, в том числе 22 сессии в рамках Международного молодежного юридического форума.

Кроме того, в рамках ПМЮФ состоялись Международная конференция Конституционного суда Российской Федерации и открытое совещание министров юстиции, с лекциями выступили Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Безруков и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

По мнению специалистов в области права, ПМЮФ-2023 показал открытость Российской Федерации к международному диалогу.

Важным международным событием Форума стало открытое совещание министров юстиции «Международное взаимодействие министерств юстиции: новые форматы и горизонты». Министры поделились передовым опытом работы по различным направлениям деятельности своих ведомств, в частности по цифровой трансформации, законопроектной работе, взаимодействию с некоммерческим сектором, гуманизации уголовного законодательства, совершенствованию уголовно-исполнительной системы, повышению стандартов деятельности представителей института адвокатуры.

Перед участниками Форума в формате видеообращения выступил Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что «страны Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права, хотя сами это право растоптали». Глава ведомства отметил, что «специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет Безопасности ООН».

Эксперты Форума обсуждали также вопросы, связанные с ограничением Евросоюзом возможности предоставления юридических услуг российским компаниям. Эксперты Форума рекомендовали российскому бизнесу обратить внимание на российские (за 2022 год в них на 20% выросло количество международных споров) и азиатские арбитражные центры, особенно в дружественных юрисдикциях (например, Гонконгский, Стамбульский и Дубайский арбитражные центры).

Форум собрал представителей органов законодательной, исполнительной и судебной власти, юридической науки, учреждений высшего образования, адвокатуры, юридического консалтинга, юридических департаментов, общественных организаций юристов, крупных компаний, СМИ.

Площадку Форума посетили руководители высших судебных инстанций 10 иностранных государств, 5 глав международных организаций и объединений, а также 6 глав дипломатического корпуса.

В работе Форума приняли участие 28 представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.

Среди гостей Форума — около 200 представителей научного сообщества и юридических вузов, ассоциаций и объединений, международных и российских организаций. Среди участников – более 650 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 350 компаний.