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Карта спецоперации на Украине 15 мая

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил на брифинге генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении поражены подразделения противника в районах Берестового и Синьковки Харьковской области. В районе Двуречного пресечены действия трех диверсионно- разведывательных групп. Потери противника составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Невского ЛНР. В районе Червоной Дибровы ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. Уничтожено более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного ДНР. Поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки. Потери противника составили до 235 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и МСТА-Б.

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили свыше 150 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.

На херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 425 самолетов, 233 вертолета, 4156 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9169 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4821 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 214 единиц специальной военной автомобильной техники.

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