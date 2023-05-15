Реклама
Прямой эфир
Общество
Климатолог предупредил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах
Общество
В СПЧ предложили ввести статью за русофобию в УК
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по позициям украинских боевиков
Наука и техника
Российские ученые открыли новые опасные виды клещей
Общество
В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ
Общество
В СПЧ запланировали пересмотр доктрины прав человека в России
Мир
Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле
Экономика
На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км
Экономика
В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий
Мир
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Общество
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%

Умер актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов

Актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни
0
Фото: МГТ «Ленком Марка Захарова»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский актер из «Битвы за Москву» и «Юноны и Авось» умер на 80-м году жизни. Об этом 13 мая говорится в сообщении на странице Московского театра «Ленком» во «ВКонтакте».

В театре он проработал 45 лет — с 1969 по 2014 годы, придя туда сразу после окончания Школы-студии МХАТ, подчеркивается в сообщении.

Причина смерти не раскрывается.

Прощание с Кузнецовым пройдет 16 мая в 12:00 в траурном зале Боткинской больницы.

Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в Троицке Челябинской области.

В 1969 году окончил Школу-студию МХАТ, в том же году поступил в театральную труппу Московского театра «Ленкома» Марка Захарова.

Актер запомнится зрителям не только по ролям в кинокартинах, например, «В полосе прибоя», «Тихое следствие», «Битва за Москву», но и по игре на сцене «Ленкома» под руководством режиссеров Марка Захарова, Андрея Тарковского в таких спектаклях, как «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» (Хоакин Мурьета, Трехпалый), «Тиль», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Юнона и Авось», «Королевские игры».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023