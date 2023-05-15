Умер актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов

Советский актер из «Битвы за Москву» и «Юноны и Авось» умер на 80-м году жизни. Об этом 13 мая говорится в сообщении на странице Московского театра «Ленком» во «ВКонтакте».

В театре он проработал 45 лет — с 1969 по 2014 годы, придя туда сразу после окончания Школы-студии МХАТ, подчеркивается в сообщении.

Причина смерти не раскрывается.

Прощание с Кузнецовым пройдет 16 мая в 12:00 в траурном зале Боткинской больницы.

Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в Троицке Челябинской области.

В 1969 году окончил Школу-студию МХАТ, в том же году поступил в театральную труппу Московского театра «Ленкома» Марка Захарова.

Актер запомнится зрителям не только по ролям в кинокартинах, например, «В полосе прибоя», «Тихое следствие», «Битва за Москву», но и по игре на сцене «Ленкома» под руководством режиссеров Марка Захарова, Андрея Тарковского в таких спектаклях, как «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» (Хоакин Мурьета, Трехпалый), «Тиль», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Юнона и Авось», «Королевские игры».