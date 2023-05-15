Сборная РФ по тайскому боксу вернулась в Москву после триумфа на ЧМ

Победители и призеры чемпионата мира по тайскому боксу в составе сборной России вернулись в Москву из Бангкока, завоевав первенство по общему количеству медалей. Российские спортсмены привезли 26 наград, в том числе 11 золотых медалей. Об этом 14 мая сообщил корреспондент «Известий».

Представляющая Москву Мария Климова завоевала второе золото ЧМ в своей карьере, став сильнейшей в весовой категории до 57 кг. Все четыре поединка были сложными и изнуряющими, рассказала спортсменка.

«Я почувствовала: «Ура! Я свободна! Я могу отдыхать». Я просто очень устала», — отметила чемпионка.

Золотую медаль сборной России принес 20-летний Константин Шахтарин, победив в весовой категории до 71 кг среди мужчин. Ему важно было выиграть золото на глаза своего тренера Федора Савельева, который до этого ни разу не был на международных стартах, отметил Шахтарин.

Бронзовую медаль завоевал Владимир Тулаев, которая досталась ему буквально кровью и потом.

«Надо было пять боев выиграть. Выиграл три, в полуфинале проиграл. С поломанным носом боксировал два поединка. Было очень сложно, любой удар пропущенный, даже легкий, вызывал кровотечение. Бой могли остановить в любой момент», — рассказал спортсмен.

Глава Федерации тайского бокса Москвы Григорий Дрозд поздравил чемпионов и призеров с завоеванными наградами. Заслуженный тренер России Станислав Макеев, в свою очередь, отметил хорошую атмосферу в команде, а также подчеркнул уважительное общение спортсменов из других стран и россиян.

«Наша страна на любых соревнованиях фаворит. Все знают: если соперник из России, как минимум будет тяжело, сложно победить», — отметил Макеев.

Чемпионат мира по тайскому боксу 2023 года проходил в Бангкоке с 5 по 12 мая. Участие в турнире приняли спортсмены из 102 стран мира. Таиланд был выбран местом проведения соревнования в 30-ю годовщину образования Международной федерации ассоциаций тайского бокса. Соревнования стали квалификацией к Всемирным играм боевых искусств, которые состоятся 21–30 октября в Эр-Рияде.