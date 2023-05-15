В Красноярске началось строительство метро

В Красноярске приступили к строительству линии скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний Бамтоннельстрой-Мост, специалисты которой ведут подготовительные работы.

«Будет возведено 17,2 км подземных сооружений скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта, включая перегонные тоннели, станционные комплексы и притоннельные сооружения», — отметили в компании.

Уточняется, что на остановочном пункте «Улица Шахтеров» проведут работы по выносу инженерных сетей, а на участке улицы Молокова — по переносу тысячи метров электрокабеля и сетей связи, а также элементов систем городского водопровода и канализации.

По словам гендиректора Бамтоннельстрой-Красноярск (входит в ГК Бамтоннельстрой-Мост) Владимира Гартига, параллельно с этим специалисты приступят к строительству стартового котлована остановочного пункта «Улица Шахтеров», который необходим для монтажа двух тоннелепроходческих механизированных комплексов. Они «будут осуществлять проходку двух перегонных тоннелей» от «Улицы Шахтеров» до остановки «Карла Маркса», пояснил Гартиг.

В общей сложности к работам по проекту привлекут до 9 тыс. человек и порядка 300 единиц техники.

Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост специализируется на строительстве тоннелей, больших и малых мостов, железных и автомобильных дорог, портов, причалов, гидротехнических сооружений и взлетнопосадочных полос. Специалисты ГК возвели все тоннели Байкало-Амурской магистрали, включая самый сложный по проходке в мире и самый протяженный в России (более 15 тыс. м) — Северомуйский. В общей сложности Бамтоннельстрой-Мост построил свыше 2,8 тыс. инфраструктурных объектов, включая мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный, объекты морского порта Сабетта, метрополитены в Москве и Новосибирске, первый трансграничный автодорожный мост Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур.