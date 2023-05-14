Россия планирует развивать Северный морской путь

Россия планирует развивать арктическую морскую навигацию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Он отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится драйвером роста мировой экономики, передает телеканал «Известия». Одиннадцать крупнейших мировых портов находятся в Азии. По словам дипломата, Россия продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути и увеличивает инвестиции в ее создание. В этой работе участвуют и иностранные компании. Этим летом по приглашению российской стороны представители нескольких стран посетят Арктику.

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