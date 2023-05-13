Москва обновила температурный максимум года

Температура в Москве достигла максимальных значений с начала года. Воздух в столице прогрелся до +22,3 °C. Об этом сообщили на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос». По словам метеорологов, показатель поднялся на 0,2 градуса по сравнению с предыдущим днем, передает телеканал «Известия». В воскресенье станет немного прохладнее, отмечают специалисты, столбики термометров опустятся на 3–4 градуса.

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