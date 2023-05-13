В Москве начинают масштабный ремонт центральных станций метро

20 центральных станций метро отремонтируют в Москве, об этом сообщили в департаменте транспорта города. Работы проведут на станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий. Там починят лестницы, восстановят мраморное и гранитное покрытия, обновят потолки, передает телеканал «Известия». На время ремонта для проезда пассажиров введут временные ограничения. Однако, как уточнили в департаменте, они не доставят людям неудобств. Движение поездов будет прекращаться исключительно в выходные и в сезон отпусков.

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