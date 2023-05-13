Альбом поп-звезды Эда Ширана возглавил британские чарты

Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты. В топе поднялся последний альбом поп-звезды Subtract. Пластинка получила широкое признание критиков, передает телеканал «Известия». В начале мая Ширан выиграл суд по делу о плагиате композиции. Американская компания хотела взыскать с музыканта $100 млн. Исполнитель грозился завершить карьеру, если его признают плагиатором.

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