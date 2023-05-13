Журнал Newsweek указал на угрозу подводных лодок РФ для НАТО

Подводный флот РФ представляет серьезную опасность для НАТО и западных государств, пишет в субботу, 13 мая, журнал Newsweek.

«С 2014 года Россия вложила значительные средства в свои подводные возможности, в первую очередь в подводные лодки», — сказал изданию бывший первый замминистра обороны Украины, начальник украинского штаба ВМС адмирал в отставке Игорь Кабаненко.

Противолодочные возможности НАТО «атрофировались» после окончания холодной войны и по мере отвлечения внимания на другие темы, подчеркнула «Газета.Ru».

Как отметил автор материала, российские подводные лодки повсеместно считаются «грозной силой» и Соединенные Штаты со своими союзниками стараются «наверстать упущенное» в гонке вооружений, так как российская сторона может нанести удар по любой точке на территории США.

Ожидается, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит в 2023 году пять новейших субмарин — три атомные и две дизельные. Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов указал на регулярное проведение работы по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок. Он уточнил, что сейчас атомные подлодки строятся в среднем семь лет. К 2028 году этот срок планируется сократить до шести лет. Рахманов сказал, что это касается строительства кораблей, которые заложат в 2027 году.

Военный историк Дмитрий Болтенков 17 марта сообщил «Известиям», что оснащение подводных лодок гиперзвуковым оружием увеличит боевые возможности российского подводного флота. Как он отметил, крылатые ракеты смогут с высокой точностью оперативно поражать как надводные, так и наземные объекты.