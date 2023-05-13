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В Москве прошел ежегодный мотофестиваль

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Ежегодный весенний мотофестиваль состоялся в Москве. Колонна мотоциклов проехала по Садовому кольцу, от проспекта академика Сахарова до городского парка «Музеон», передает телеканал «Известия». Движение временно перекрыли на нескольких участках дороги. После фестиваля для собравшихся организовали концерт. Желающие могли поучаствовать в розыгрыше мотоцикла.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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