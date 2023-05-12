Около 260 подъездов МКД отремонтируют в Корсаковском районе Сахалина

В Корсаковском районе Сахалинской области в 2023 году планируют отремонтировать 259 подъездов многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщает пресс-служба администрации Корсаковского горокруга.

По данным на 12 мая, в порядок уже привели 53 объекта. Подрядчики штукатурят и красят стены, меняют почтовые ящики, ремонтируют входные группы и выполняют ряд других необходимых работ, пишет ИА SakhalinMedia.

«Наша задача — проверить качество проведенных работ, зафиксировать недочеты и потом обязательно проконтролировать их исполнение», — рассказала ведущий советник отдела жилищной политики департамента имущественных отношений Татьяна Китрова.

В приемке объектов принимают участие сотрудники департамента, руководители управляющих компаний, депутаты.