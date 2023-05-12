Неизвестный расцарапал до крови пассажиров автобуса в Нижнем Новгороде

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в соцсетях на агрессивного мужчину, который регулярно пугает и нападает на пассажиров городских автобусов.

Один из подобных инцидентов произошел в пятницу, 12 мая. Женщина рассказала, что ехала в автобусе № 43 и к ней подошел неизвестный. Мужчина вцепился ногтями в руку нижегородки так сильно, что у нее остались следы. Затем он прошел вперед и напал на других пассажиров.

«Потом оказалось, что трем женщинам он точно так же ногтями нанес рану. Причем у одной даже была кровь. На него стали ругаться пассажиры. Он истерично отбивался. Кричал, что живет на Автозаводе и просит прощения», — написала женщина, ее сообщение приводит ИА «НьюсНН».

По словам горожанки, этого мужчину она видит не впервые. У нападавшего были очень черные грязные волосы и он выглядел как бездомный. Пострадавшие от его рук переживают, что могли заразиться какой-нибудь инфекцией.