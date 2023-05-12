Федеральное агентство водных ресурсов спрогнозировало завершение паводкового сезона

Паводковый сезон в России может завершиться в начале июня. Об этом сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов. Позже всего, по оценкам специалистов, большая вода уйдет в районах Якутии и Красноярского края, передает телеканал «Известия». Отмечается, что весной аномальных ситуаций удалось избежать. Подтопления происходят преимущественно в низинах и приусадебных участках.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.