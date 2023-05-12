В Ростовской области появится праздник в честь реки Дон

Праздник под названием День реки Дон появится в Ростовской области, его планируют отмечать каждую последующую субботу после Дня Победы. С такой инициативой выступил губернатор Василий Голубев на церемонии открытия десятого сезона акции «Вода России» в Аксайском районе, сообщает правительство региона.

«Ко мне обратились местные жители и предложили учредить экологический праздник, я поддержал эту идею. Если люди его полюбят, то это заставит нас всех задуматься: вот она река, как она себя чувствует и как мы себя чувствуем, живя на берегах реки», — сказал Голубев, его слова приводит RostovGazeta.

Губернатор добавил, что более половины жителей Ростовской области пьют воду из Дона, который питают сотни малых рек. Также он упомянул, что системная очистка рек продолжается, за шесть лет удалось пройти территорию в 91 км.