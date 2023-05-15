Завод и шатание

Меняется геополитическая обстановка, а вместе с ней и потребности экономики, а значит, и рынка труда. Государство заинтересовано в развитии собственного производства, открытии новых промышленных объектов, для которых необходима рабочая сила. Открываются новые объекты, а следовательно, повышается спрос на соответствующие специальности.

По данным HeadHunter, только за I квартал 2023-го на платформе было опубликовано около 400 тыс. вакансий в промышленной сфере. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Москва (11,3%), Санкт-Петербург (7,5%) и Московская область (6,6%) составили тройку лидеров с наибольшим спросом на производственных специалистов и рабочих.

Ощущается острая нехватка таких кадров на рынке труда. Это результат демографической ямы 1990-х, а также реформы профобразования на рубеже 1990–2000 годов. Строители, ремонтники, грузчики и слесари — самые дефицитные профессии. По этой причине в 2023-м работодатель будет чаще обращать внимание на технические навыки при поиске сотрудников.

Одной из самых популярных специальностей будет оставаться сварщик, который востребован в таких отраслях, как металлообработка, строительство, автомобильная промышленность. Также сохранится высокий спрос на электриков, механиков, сантехников и других специалистов в области ремонта и обслуживания — такие рабочие могут рассчитывать на очень высокий доход. В Москве, например, их заработок сопоставим с офисными сотрудниками, которых сейчас, напротив, нанимают меньше.

Рынок IT по-прежнему нуждается в специалистах, но здесь наблюдается дифференциация. Компаниям требуются профессионалы по искусственному интеллекту и машинному обучению, а также эксперты по кибербезопасности. Они могут рассчитывать на достойную зарплату и меры социальной поддержки. Но от скороспелых специалистов широкого профиля, которые могут подтвердить свою квалификацию только краткосрочными курсами, работодатели отказываются. Рынку нужны узкие профессионалы с опытом.

На сегодняшний день промышленно-производственный сектор предлагает широкие возможности для трудоустройства населения. Сотрудникам многих предприятий доступны социальные гарантии, что не может не привлекать соискателя. К примеру, на портале «Работа России» можно найти около 90 тыс. вакансий для синих воротничков с предоставлением жилья или помощью при переезде. При этом в сфере IT таких предложений всего два.

Кроме того, зарплата более 200 тыс. рублей на позициях в промышленности встречается в 1,9 тыс. случаев, что в 10 раз больше, чем в IT, следует из данных Минтруда.

Вследствие таких выгодных предложений постепенно растет интерес к рабочим специальностям среди населения: по итогам I квартала 2023 года каждое десятое резюме в России разместили россияне, ищущие вакансии в промышленности и производстве. Занятость в этой сфере открывает возможности карьерного роста, повышения заработной платы и стабильно высокий спрос на рынке труда.

Кроме того, на данный момент промышленные специальности могут быть более устойчивыми к экономическим кризисам и санкциям, чем профессии в других сферах. Например, из-за ухода иностранного капитала сейчас в России потерю рабочих мест переживают сотрудники финансового сектора.

В целом можно констатировать, что российский рынок труда оказался устойчив к потрясениям извне. В частности, это демонстрирует промышленная сфера, где соискатель может найти массу возможностей реализации и заработка. И думаю, что взятый правительством курс на перестройку экономики лишь укрепит эту тенденцию.

Автор — генеральный директор сервисной компании Coleman Group, председатель комитета по трудовым отношениям и рынку труда московского отделения «Опора России»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора