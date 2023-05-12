Ученые обнаружили 28 новых спутников Сатурна

Исследовательская команда из Университета Британской Колумбии обнаружила 28 новых спутников Сатурна. Зафиксировать новые космические тела удалось во время наблюдений в 2019–2021 годах с помощью наземного телескопа СFHT, передает телеканал «Известия». Таким образом, количество известных сопровождающих планету объектов достигло 118, что делает ее рекордсменом в Солнечной системе. Сатурн опередил Юпитер по количеству спутников, у которого их всего 80. Все нововыявленные небесные тела не превышают 2–5 км в диаметре.

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