В Москве прошла церемония награждения победителей премии «За безопасное цифровое детство»

12 мая 2023 года в рамках III Молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF 2023) впервые прошло награждение лауреатов премии «За безопасное цифровое детство», организованной Альянсом по защите детей в цифровой среде.

В церемонии вручения наград приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова, председатель Совета директоров ООО "Глобал Рус Трейд" Анна Нестерова и председатель Альянса по защите детей Елизавета Белякова.

«Сегодня одна из первостепенных задач государства — обучение, сохранение и поддержка ИТ-кадров. Президент Владимир Путин поставил задачу — обеспечить технологическую независимость страны. Насколько успешно она будет решена, во многом зависит от молодежи, которая приходит в ИТ-сферу. Именно молодое поколение призвано стать ударным звеном цифровой трансформации России. Со своей стороны государство системно поддерживает ИТ-отрасль. Для айтишников запускаются современные образовательные программы и курсы, проводятся тематические мероприятия, конференции и форумы, подобные сегодняшнему. Важно привлечь молодежь к диалогу о будущем Интернета, понять, какие она видит перспективы», - подчеркнул Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Конкурс Альянса проводился в трех номинациях: «Уроки безопасности в Сети» для учителей, «Взрослые и дети в Интернете» для родителей и «Лучший юношеский проект» для школьников от 14 до 18 лет. Заявки подали более 1200 человек из почти всех регионов России. Награды по решению жюри, состоявшего из представителей ИТ-индустрии, медиахолдингов, бизнеса и просветительских организаций, получили наиболее креативные и новаторские проекты родителей, педагогов и молодых людей, направленные на формирование цифровых навыков и создание безопасной цифровой среды.

В «детской» номинации лауреатами премии стали учащиеся средней школы К.О. Сенюшкина, А.В. Дьячковская, М.И. Гущина и Э.Э. Скрябина, которые под руководством педагога А.Д. Захаровой сформировали отряд по подготовке и обучению киберволонтеров в Республике Саха-Якутия — «КИБЕРВОЛОНТЕРЫ.ЯКТ». С 2020 г. команда провела 86 просветительских мероприятий по инфобезопасности и подготовила более 80 волонтеров.

Победителем среди учителей стала Е.Ф. Арнакова из Севастополя с проектом «Киберпространство». С 2021 года ей удалось добиться впечатляющих результатов: подготовить 6220 слушателей образовательного курса на платформе Stepik, 455 участников региональной онлайн-олимпиады по кибербезопасности и 120 финалистов регионального фестиваля по кибербезопасности и ИТ «SafeZone Fest».

Команда лауреатов в «родительской» номинации — О.В. Богуславская, А.Д. Варлахина, В.С. Распопина и О.В. Афанасьев из Красноярского края — представила на суд жюри разработку серии анимационных видеороликов вертикального формата «По ту сторону экрана» с социальной рекламой, разъясняющей опасные ситуации, в которые могут попасть дети 6-14 лет в Интернете.

Призовые места также заняли разработчики чат-ботов по теме кибербезопасности «Цифровой бот Марк» (г. Липецк) и «NETY» (Тульская область, г. Болохово); команда проекта «Ты не один!» – создатели навыка «Антибуллинг» для российского голосового помощника «Алиса» (г. Липецк), «Школа детской онлайн-безопасности» (г. Кострома), методическая площадка для педагогов «Безопасная информационная среда детства» (г. Москва), проект по медиаграмотности «Жить в цифровую эпоху» (г. Владивосток).

Лауреаты конкурса получили возможность пройти программы наставничества в одной из компаний – основателей Альянса, а также разнообразные призы от участников Альянса. Кроме того, были вручены призы победителям конкурса «Цифровизация во благо», организованного Молодежным цифровым омбудсменом и Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации.