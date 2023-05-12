Первую в детском саду библиотеку открыли в Подмосковье
В Сергиевом Посаде Московской области в детском саду № 76 открыли библиотеку. Она стала первым подобным учреждением, появившимся в дошкольном образовательном заведении в регионе.
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное минобразования пишет, что библиотеку открыли на академической площадке кафедры методики воспитания и дополнительного образования в рамках проекта «Связь поколений».
В библиотеке представлены произведения знаменитых поэтов и писателей, книги с загадками, пословицами и песнями, сказки разных народов мира.
В ведомстве рассказали, что детей познакомили с правилами работы библиотеки. Многие умеют читать, а те, кто еще не научился, захотели поскорее освоить этот навык.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве в марте 2024 года планируют завершить строительство новой школы. Помимо учебных классов в школе разместят залы для занятий музыкой и спортом, актовый зал, мастерские и библиотеку.